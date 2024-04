Assoluzione definitiva per Yakunin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Assolto anche in secondo grado. La Corte d’appello di Hålogaland, in Norvegia, ha respinto il ricorso dell’accusa: Andrey, presidente del consiglio di amministrazione di Antognolla, è stato dichiarato nuovamente innocente nel processo che lo vedeva coinvolto per aver fatto volare, durante un tour in barca alle Isole Svalbard, un drone. Un volo che, ha sempre ribadito il manager, era semplicemente a scopo ricreativo., imprenditore con doppia cittadinanza, britannica e russa, conclude così positivamente la vicenda legale nella quale era già stato assolto due volte da parte sia della Corte distrettuale sia dalla Corte d’appello. L’ultimo giudizio arriva dopo che il pubblico ministero aveva impugnato la terza sentenza di, respinta dalla Corte d’appello, che ha confermato che non procederà con ulteriori appelli. ...