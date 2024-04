Ascolti tv | i dati del 4 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bene la seconda puntata di Se Potessi Dirti Addio Nella serata di ieri, giovedì 4, su Rai Uno, per il ciclo Purchè Finisca Bene la replica de La Fortuna di Laura ottiene 2.096.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Se Potessi Dirti Addio porta a casa 3.158.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 L’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road conquista 1.375.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1 Kingsman: Secret Service si ferma a 1.118.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 970.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione. 1.027.000 – 4.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.097.000 spettatori (7.4%). L'articolo proviene da 361 Magazine.