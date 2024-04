Ascolti TV | Giovedì 4 Aprile 2024 Cresce Se Potessi Dirti Addio 17 7% Rai1 in replica si ferma all’11 6% | ne approfittano le altre reti | Rai2 7 4% | Del Debbio 7 4% | Formigli 6 2% | Cucciari 5 7% | Only Fun 4%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Anna Safroncik in SeNella serata di ieri,, super il ciclo Purchè Finisca Bene lade La Fortuna di Laura ha conquistato 2.096.000 spettatori pari.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Seha incollato davanti al video 3.158.000 spettatori con uno share del 17.7%. SuL’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road è la scelta di 1.375.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1 Kingsman: Secret Service ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 970.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di ...