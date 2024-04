ASCOLTI TV 4 APRILE 2024 | SALE SE POTESSI DIRTI ADDIO 17 | 7% | LA FORTUNA DI LAURA 11 | 6% AIUTA IL FILM DI RAI2 7 | 4% | VOLA IL PARADISO 22%

(Di venerdì 5 aprile 2024)TV 4• Giovedì • Tg1 Mattina – 293 9.00 Tg1 + Economia – 819 16.51 + 890 18.55 UnoMattina – 850 19.69 Storie Italiane – 747 18.26 Storie Italiane – 811 17.67 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1582 17.59 Tg1 – 3036 25.05 La Volta Buona – 1488 12.76 + 1447 15.36 Ildelle Signore – 1752 22.00 Pres. La Vita in Diretta – 1647 22.22 La Vita in Diretta – 1874 22.23 L’Eredità – 2889 24.62 L’Eredità – 4131 27.18 Tg1 – 4609 24.67 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4639 23.03 + 5580 26.20Ladi(R) – 2096 11.57 Porta a Porta – 630 8.38 Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x Forum – x Tg5 – x Beautful – x Endless Love – x Uomini e Donne – x + x Amici di Maria De Filippi – x La Promessa – x Pomeriggio 5 – x + x + x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! ...

Anna Safroncik in Se Potessi Dirti Addio Nella serata di ieri, Giovedì 4 Aprile 2024, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene la replica de La Fortuna di Laura ha conquistato 2.096.000 ... (davidemaggio)

ASCOLTI tv giovedì 4 APRILE: La fortuna di Laura, Se potessi dirti addio, Piazzapulita - ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 4 APRILE 2024 Su Rai 1 è andato in onda La fortuna di Laura. Su Rai 2 L’uomo dei ghiacci – The ice road. Su Rai 3 ...tpi

ASCOLTI tv, film commedia e serie tv a confronto: chi ha vinto la sfida | I dati - ASCOLTI tv 4 APRILE 2024. Anche ieri sera i canali Mediaset e quelli Rai sono tornati a sfidarsi in una battaglia a suon di programmi televisivi e il pubblico italiano, sovrano, è stato, come sempre, ...ilcorrieredellacitta

Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 5 APRILE: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo ...iltempo