ASCOLTI DAYTIME RAI4 | CRIMINAL MINDS E HAWAII FIVE-0 NON DELUDONO IL PUBBLICO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 5 aprile 2024)è una delle più seguite digitaline in Italia. Il palinsesto si rivolge agli appassionati di serie e film gialli in prevalenza in arrivo dagli Stati Uniti, a partire dal cultNancy Drew – 10 0.70 Nancy Drew – 24 1.09 High Flyers – 21 0.49 Delitti in Paradiso – 25 0.50 Private Eyes – 31 0.72-0 – 43 1.04-0 – 75 1.82 In The Dark – 21 0.47 In The Dark – 34 0.56 Bones – 65 0.71 + 123 1.04– 168 1.40 Nancy Drew – 125 1.13 + 69 0.77 Delitti in Paradiso – 101 1.27 Private Eyes – 83 1.10-0 – 170 1.80 Bones – 136 0.92 + 198 1.05– 257 1.21...