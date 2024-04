Arriva la reliquia di San Francesco | festa grande tra i fedeli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Anghiari (Arezzo), 5 aprile 2024 - Un pezzo del saio indossato da Sandivenuto, che tornerà ad Anghiari sabato 6 aprile, per essere esposto in via permanente nella chiesa di Santa Croce. L’annuncio era stato dato alla Verna lo scorso 4 ottobre, giorno del 797esimo anniversario della morte del "serafico", dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca. È stato il parroco di Anghiari, don Alessandro Bivignani, a comunicare l’evento del sabato dopo Pasqua, che avrà inizio alle 17.30 con la messa solenne in Propositura, presieduta dal vescovo diocesano, alla quale seguirà la processione che accompagnerà lafino alla chiesa della Croce, nel luogo in cui – secondo la tradizione – Sanavrebbe piantato una croce di legno per benedire il paese in uno dei suoi tanti ...