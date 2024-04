(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladel2024 disi aprirà a Keqiao (Cina), dove da lunedì 8 a mercoledì 10 aprile si disputeranno le prime gare di. L’Italia sarà presente all’appuntamento con tre atlete, le stesse che poi si cimenteranno nelle Olympic Qualifier nel cuore dellavera, quando verranno messi in palio gli ultimi pass per i Giochi di Parigi 2024. Si tratta di Camilla Moroni (argento iridato nel 2021), Laura Rogora (già presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e Giorgia Tesio. Tra le big che saliranno sui blocchi spicca l’enorme stella di Janja Garnbret, senza dimenticarsi dell’altra slovena Mia Krampl, della giapponese Miho Nonaka, dell’austriaca Jessica Pilz. Sul fronte maschile, invece, spazio a Filip Schenk e a Stefano Ghisolfi. I due azzurri se la dovranno ...

Dopo la partenza della Coppa Europa giovanile Speed è tutto pronto anche per l’esordio della Coppa Europa giovanile Boulder ! La prima tappa di questa importante competizione verrà ospitata in ... (sportface)

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo. Si parte col boulder - La Coppa del Mondo 2024 di Arrampicata sportiva si aprirà a Keqiao (Cina), dove da lunedì 8 a mercoledì 10 aprile si disputeranno le prime gare di boulder. L'Italia sarà presente all'appuntamento con ...oasport

“PrimaVera – Foggia sportiva”, ecco il programma per una città in movimento. “Percorsi fitness nelle aree pubbliche” - PrimaVera Foggia sportiva. Il titolo dell'iniziativa messa a punto dall'assessorato allo sport di Mimmo Di Molfetta racconta nel vivo la ...immediato

Olympic Qualifier Series, 19 gli azzurri in gara per un posto a Parigi 2024 tra Arrampicata, break dance e skateboard - L’ultima chiamata per Parigi 2024 per quattro discipline, ovvero Arrampicata sportiva, break dance, skateboard e BMX freestyle, passerà per le Olympic Qualifier Series, che si svolgeranno in due tappe ...oasport