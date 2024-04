Armani Presunto caporalato? Impossibile non sapere La reputazione del brand è a rischio | investitori in fuga

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Cose del genere impattano l'intero ecosistema del gruppo. Dire: 'non ne ero al corrente' è una via d'uscita di comodo e troppo debole. Non possiamo permetterci di chiudere un occhio su ciò che fanno i nostri fornitori." Così Luca Poma, professore di Reputation management all'Università LUMSA di Roma e all'Università della Repubblica di San Marino, oltre che specialista in digital strategy e crisis communication, commenta con Affaritaliani la bufera giudiziaria che si è abbattuta nelle ultime ore sulla GiorgioOperations spa. Segui su affaritaliani.it