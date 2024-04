Arisa blocca il concerto per il malore di una fan | “L’ambulanza! Presto! C’è qualcuno che si sente male”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Durante una Sessa Aurunca (in provincia di Caserta)ha dovuto fermare il. “Che succede? C’èche si? – ha detto la cantante –! Che succede, ragazzi, madonna mia non mi fate ste cose”. Dopo qualche minuto l’artista è scesa dal palco per accertarsi della situazione, poi ha aggiornato il pubblico prima di riprendere lo show: La ragazza ha avuto uno svarione a causa della mia splendente bellezza, però poi mi ha vista da vicino e si è ripresa. È passato lo svarione. M’ha visto da vicino e ha detto: Sta cessa?. Un applauso a Ylenia che sta meglio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

