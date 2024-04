«Argylle» pronto al debutto su Apple TV+

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una commedia romantica e d'azione. Impossibile? Non per, la pellicola diretta da Matthew Vaughn, disponibile suTV+ dal 12 aprile. Il cast di "" vanta un'eccellenza di talenti, con nomi del calibro di Bryce Dallas Howard e Henry Cavill in prima linea. Accanto a loro, troviamo illustri personalità come Sam Rockwell, John Cena, Ariana DeBose, Richard E. Grant, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Boutella, Samuel L. Jackson e Chip, il gatto della vita reale della top model Claudia Vaughn (nata Schiffer). Diretto da Matthew Vaughn e sceneggiato da Jason Fuchs, "" è una produzione diStudios in collaborazione con MARV. Vaughn, oltre a dirigere il film, ne ricopre il ruolo di produttore insieme a Adam Bohling, David Reid e Jason Fuchs. I produttori esecutivi ...