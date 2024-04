Arenella | aggredisce un poliziotto Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024)un, la polizia di stato arresta un napoletano di cinquantadue anni con precedenti Nella serata di ieri, undell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, libero dal servizio, nel transitare in via Giacinto Gigante ha notato una persona che, dopo aver parcheggiato uno scooter con la targa coperta da un maglione, si era avvicinato con fare circospetto ad una donna. L'agente, dopo essersi qualificato, ha tentato di bloccare il soggetto ma questi ha iniziato ad inveire contro di lui fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Pertanto, l'uomo, un 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.