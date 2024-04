Archeologia industriale Quale futuro per i colossi? | Sigarone | ritirati i progetti Erano molto invasivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Rigenerazione della Darsena e salvaguardia di quei siti diche hanno fatto la storia secolare della città: un processo complesso, lento, che comporta riserve finanziarie enormi, in movimento da oltre vent’anni e in cui la parte privata è preponderante rispetto a quella pubblica. Un processo che, è sotto gli occhi di tutti, procede solo sulla destra del Candiano, lungo via D’Alaggio-Boldrini-Cavalcoli, mentre a sinistra, lungo via Antico Squero e via Eustachio Manfredi non è mai partito. Insomma, a quindici anni dalla stesura del piano urbanistico comunale per la Darsena, denso diche mettevano insieme le due sponde del canale in una armonia fra conservazione, ristrutturazione e parchi archeologici, edilizia residenziale e commerciale, grande parco pubblico, la realtà è che solo in destra canale ...