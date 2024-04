Apritinido’ | a Terranuova un open day per le famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 4 aprile 2024 – Sabato 6 aprile dalle 10 alle 12, e mercoledì 10 aprile dalle 17:30 alle 19:30 torna “ApritiNido”, l’day dei nidi comunali di. Sarà l’occasione per visitare il nido d’infanzia comunale nelle sue tre sedi che sono: Pinocchio, Micronido e Continuità. I genitori saranno accolti negli ambienti del nido e guidati negli spazi interni ed esterni dalle educatrici che, oltre ad illustrare le proposte educative ed organizzative del servizio, indicheranno a chi non lo avesse già fatto, tempi e modi per la presentazione della domanda d’iscrizione online. Le domande per l’iscrizione al nido di infanzia dovranno essere presentate in modalità on line entro il 30 aprile 2024. Per le specifiche informazioni è possibile consultare la pagina dedicata web dedicata oppure chiamare tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 l’Ufficio ...