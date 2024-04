Apple licenzia altri 700 dipendenti dopo la fine delle ambizioni automobilistiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nuovimenti inhanno colpito ben 700, a causa della chiusura di un intero processo produttivo. La notizia si inserisce in un contesto che vede l’industria dell’intrattenimento tecnologico, nel suo complesso, colpita da una grave crisi. Come leggiamo anche su Engadget, imenti colpiscono soprattuttodegli uffici di Santa Clata precedentemente impegnati con i lavori su un veicolo elettrico, progetto ormai accantonato. Oltre a questi 371 lavoratori ora lasciati a casa, gliprovengono da otto sedi, tra cui quella impegnata sul progetto di un display microLED, anche questo ormai abbandonato da marzo. Lemotoristiche di, quindi, sembrano ormai defunte. L’idea iniziale ...

I tagli arrivano in seguito alla chiusura dei progetti relativi allo sviluppo di display e della chiacchierata auto elettrica a guida autonoma. Chiuso Anche un ufficio relativo a Siri . I dipendenti ... (dday)

Speciale offerte Apple: iPhone 15 a 799€, AirPods Pro USB-C a 229€, iPad a 405€, MacBook e molto altro - Ecco tutti gli iPhone 15 più convenienti in questo momento, mentre diverse sorprese ai prezzi ci sono anche per gli AirPods e iPad. Tutti gli sconti Apple da non perdere!hwupgrade

Apple licenzia 600 dipendenti dopo aver annullato il progetto della Apple Car - Apple licenzia oltre 600 dipendenti che si erano uniti alla forza lavoro per il progetto della sua Apple Car. Ecco gli ultimi dettagli.hwupgrade

Apple conferma il licenziamento di 600 dipendenti - Apple ha presentato un avviso obbligatorio allo stato della California, confermando i piani di licenziamento di oltre 600 dipendenti.iphoneitalia