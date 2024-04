Anziani vittime dei truffatori Uno studio spiega le trappole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le truffe aglisi concentrano tra lunedì e venerdì, soprattutto al mattino tra le 10 e le 12, i momenti in cui lesono più spesso sole e aggredibili. La modalità ricorrente nel Comasco, in questi ultimi mesi, è quella del finto appartenente alle forze dell’ordine che avvisa di un guaio capitato a un parente, per il quale servono soldi. La fotografia delle modalità più utilizzate per raggirare le persone anziane, emerge da unofatto dai carabinieri del Comando provinciale di Como, messo a punto per studiare azioni di contrasto mirate. Icolpiscono ovunque, anche in zone più difficilmente raggiungibili, che spesso sono meno visitate dai ladri di abitazione, in quanto ritenute penalizzanti per le possibilità di fuga. Molto spesso si tratta di soggetti giovani, provenienti dalla ...