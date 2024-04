Antonio Di Fazio | condannato a 9 anni per stupro | chiesta la sospensione dell’esecuzione della pena

nove anni di reclusione per l'ex imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio . La Cassazione ha confermato la condanna inflitta in secondo grado all’uomo, accusato di cinque episodi di violenza ... (ilgiorno)

Le benzodiazepine sciolte nei drink, poi 5 violenze sessuali: l'ex manager condannato - Diventa definitiva la condanna a 9 anni per l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio. Il suo legale: "Condannato per violenza sessuale fotografica, non riuscirò mai a capire" ...today