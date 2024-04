Antonio Caprarica | “C’è solo un ostacolo alla pace tra Kate Middleton e Harry | si chiama Meghan Markle”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Sefaràcon? Non mi sembra che lui voglia incontrareadesso”. Parola diche, ospite di Pomeriggio 5, ha commentato le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra, secondo cui il principesarebbe atteso a Londra l’8 maggio e, con l’occasione, potrebbe tentare un riavvicinamento con il padre Carlo ma soprattutto con il fratello William e sua moglie, ora in cura per un cancro. “Mi ha colpito anche la freddezza delle tre righe cheha scritto quando è venuta fuori la notizia drammatica di– ha spiegato il giornalista, storico corrispondente Rai da Londra -. Notate un dettaglio, quandoha ...