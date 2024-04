Antonella Ruggiero | Che Fine Ha Fatto La Cantante Dei Matia Bazar!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 5 aprile 2024): l’ex voce deinon compare più né in televisione né altrove. Ecco chehalache ora ha dei nuovi progetti!è la voce storica dei. Da tempo non appare più in circolazione, anche perché non vive più in Italia ma si è trasferita all’estero. La sua passione per la musica però non l’ha mai abbandonata ed infatti ha realizzato anche recentemente un ultimo album. Al contrario di quanto si possa pensare, dunque, non si è afritirata dalla scena musicale.: cosa fa e dove vive oggi!è stata la voce dei ...