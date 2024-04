Antonella Fiordelisi | “A Pechino Express una caduta mortale Nikita Pelizon? Ecco perché non siamo più amiche”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo l’avventura nella Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip, persi sono aperte le porte di un altro reality, o meglio game show:. Un’esperienza che l’ex Vippona sta condividendo in team con Estefania Bernal, la modella che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Nel corso di una chiacchierata con i colleghi di FanPage, laha parlato del suo rapporto con l’ex naufraga, con la quale forma il duo Italia – Argentina:state fortunate, citrovate fin da subito e non abbiamo praticamente mai litigato. A volte lei mi ha trattenuta dal dire e fare certe cose, dovrei imparare a stare più zitta.ha poi raccontato di aver ...

Pechino Express, Antonella Fiordelisi dopo la caduta: “Grazie a tutti per esserci”, pronta per la sesta puntata - Siamo giunti alla sesta puntata di “Pechino Express” che andrà in onda la prossima settimana, intanto, il pubblico sta ancora commentando i fatti accaduti nella quinta che hanno visto in difficoltà ...tag24

Antonella Fiordelisi: “Pechino Express Una caduta mortale ma…” - I segreti di Pechino Express e della sua esperienza in coppia con Estefania Bernal. Antonella Fiordelisi svela tutto.donnaglamour

Il livello di popolarità raggiunto da Pechino Express nel 2024 è semplicemente incredibile - Lo show, tornato da qualche settimana di Sky, sta segnando record su record: scoprite gli ultimi dati degli ascolti.serial.everyeye