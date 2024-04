Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 5 aprile 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 aprile 2024), venerdì 5è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 5, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata dila puntata dovrebbe essere totalmente dedicata a una sfilata, con protagoniste le dame del. Chi, invece, finora non ha sfilato è Ida Platano. Da quando è diventata una tronista, infatti, non ...