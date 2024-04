Anticipazioni Serale Amici 23 | sfiorata la rissa tra un prof e un giudice | collega si mette in mezzo per dividerli

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sabato 6 aprile 2024 andrà in onda su Canale 5 alle 21:45 la terza puntata deldi23 e grazie alledella registrazione di giovedì 4 aprile, fornite daNews in collaborazione con Superguida Tv, sappiamo che in studio c’è stata una fortissima lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, con quest’ultima che ha discusso ferocemente anche con Cristiano Malgioglio, tanto da aver costretto Giuseppe Giofrè a separarli. Ma andiamo nei dettagli delle anteprime e vediamo cosa è successo.23: volano stracci tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini Tutto ha avuto inizio durante la prima manche della terza puntata del, con Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che sfidano Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ...