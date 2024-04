Anticipazioni Serale Amici 23 | puntata di sabato 6 aprile 2024 | ospiti | guanti di sfida e ballottaggio finale

(Di venerdì 5 aprile 2024)andrà in onda su Canale 5 alle 21:45 la terzadeldi23 e grazie alledella registrazione di giovedì 4, fornite daNews in collaborazione con Superguida Tv, sappiamo chi sono stati glidi Maria De Filippi, qualidisono stati proposti e quali allievi sono finiti alper l’eliminazione. Ma andiamo nei dettagli delle riprese.23: glidella terzaCome svelano le anteprime, Maria De Filippi ha invitato due personaggi di ...

ecco il resoconto della registrazione del talent show di Maria De Filippi: la puntata andrà in onda sabato in prima serata. Amici 23 è giunto alla fase finale, sabato 6 aprile andrà in onda la terza ... (movieplayer)

Amici, incidente per Gaia. Fan furiosi: “Lo studio cade a pezzi” - Stando alle Anticipazioni della prossima puntata di Amici, una scheggia si è infilata nel piede di Gaia. L'incidente ha scatenato la furia dei fan che si sono fatti sentire sui social sottolineando co ...gossipetv

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2024 - Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia Serale, invece, potremo seguire le avventur ...msn

Amici, incidente per Gaia durante la puntata. Furia dei fan: «Lo studio cade a pezzi» - La nuova puntata di Amici non è ancora andata in onda, ma le polemiche sono già in arrivo dopo alcune Anticipazioni che non sono proprio piaciute ai fan del programma, partendo ...leggo