Anticipazioni Serale Amici 23 | il guanto di sfida tra prof viene giudicato nullo | ecco perché

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sabato 6 aprile 2024 andrà in onda su Canale 5 alle 21:45 la terza puntata deldi23 e grazie alledella registrazione di giovedì 4 aprile, fornite daNews in collaborazione con Superguida Tv, sappiamo che nessuno si è agla vittoria delditra. Le tre coppie di docenti, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, hanno portato sul palco delle emozionanti coreografie, ma vediamonon c’è stato nessun vincitore.23: le esibizioni deiessori Purtroppo le anteprime non hanno rivelato quale fosse il tema del ...