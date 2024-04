Anticipazioni Endless Love | la puntata di oggi 5 Aprile

(Di venerdì 5 aprile 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it. Nihan cerca di parlare con Kemal di quanto successo a Zeynep, ma l’uomo la accusa di essersi intromessa nella vita di sua sorella e la caccia platealmente dall’azienda. Vildan si rivolge al suo avvocato per far cacciare Leyla dalla casa. Emir incoraggia Ozan a continuare a corteggiare Zeynep. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola ...

