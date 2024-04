Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 5 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 aprile 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 5Steffy non ce la fa più e interviene prima che Carter concluda la celebrazione del matrimonio tra Ridge e Taylor, svela che Thomas ha ordito una trappola ai danni di Brooke (Katherine Kelly Lang), e che è il vero autore della telefonata ai servizi sociali. A quel punto Ridge pretende delle spiegazioni da Taylor poiché lei sapeva già prima della cerimonia la verità e non gliel’ha detto. Ma la donna risponde che ha taciuto perché Ridge le aveva assicurato che ...