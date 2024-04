Anticipazioni Amici Serale | la puntata del 6 Aprile

(Di venerdì 5 aprile 2024) Oggi, sabato 62024, alle ore 21:20 su Canale 5 andrà in onda la terzadeldi2023. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli e ledi, la composizione delle squadre Zerbi-Celentano DustinHoldenMarisolPetit Cuccarini-Lo Kumo (eliminato)Lucia FerrariMidaNicholas Borgogni (eliminato)Sarah ToscanoSofia Cagnetti Pettineli-Todaro Ayle (eliminato)Gaia De MartinoGiovanni Tesse (eliminato)Lil JolieMartina Giovanni Giuria Michele Bravi Giuseppe Giofrè Cristiano Malgioglio Queste sono ledeldiramate da SuperGuidaTv: Prima sfida Guanto Martina vs Mida: viene annullato perché ritenuto non equo. Si scatena una immensa lite tra Anna ...

Amici, incidente per Gaia. Fan furiosi: “Lo studio cade a pezzi” - Stando alle Anticipazioni della prossima puntata di Amici, una scheggia si è infilata nel piede di Gaia. L'incidente ha scatenato la furia dei fan che si sono fatti sentire sui social sottolineando co ...gossipetv

Amici, incidente per Gaia durante la puntata. Furia dei fan: «Lo studio cade a pezzi» - La nuova puntata di Amici non è ancora andata in onda, ma le polemiche sono già in arrivo dopo alcune Anticipazioni che non sono proprio piaciute ai fan del programma, partendo ...leggo

Amici, Anticipazioni terza puntata serale 6 aprile: gli ospiti - Amici 23 di Maria de filippi Anticipazioni serale 6 aprile 2024 eliminato giudici ospiti cosa è successo eliminato ...tvdaily