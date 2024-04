(Di venerdì 5 aprile 2024)sull'Italia e temperaturelain tante città nel weekend. La causa è l', da alcuni definito "", che è in...

È scoppiata la primavera e cresce la curiosità sul tempo che gli esperti prevedono per il mese di aprile. Che cosa dobbiamo aspettarci? Caldo in anticipo o ancora rovesci e instabilità? Questo è ... (iltempo)

Previsioni Meteo Italia La situazione- Secondo le previsioni Meteo , dopo l’ultima modesta perturbazione transitata ieri si chiude almeno per ora questa lunga fase piovosa che ha interessato ... (ilfaroonline)

Italia al sole secondo le previsioni meteo grazie all' Anticiclone africano : quali saranno le città più calde (notizie.virgilio)

Anticiclone africano Narciso, arriva il caldo anomalo: punte di 28 gradi a Firenze e 25 a Roma, dieci oltre la media - Caldo anomalo sull'Italia e temperature oltre la media in tante città nel weekend. La causa è l'Anticiclone africano, da alcuni definito "Narciso", che è in procinto di invadere gran parte del ...ilmattino

Meteo:arriva l'Anticiclone africano, nel weekend fino a 30 gradi - E' in arrivo un Anticiclone africano che porterà, dal Marocco verso la Spagna e la Francia, temperature in forte aumento e un po' di pulviscolo sahariano nei cieli. E dai prossimi giorni il caldo arri ...ansa

Che tempo farà nei prossimi giorni Caldo fino a 28 gradi. Piena estate in montagna, rischio valanghe - Che tempo farà nei prossimi giorni questi giorni è in atto un contesto meteorologico sempre più stabile e caldo per effetto di Narciso, l’anticilone africano che porterà picchi di caldo fino a 28 gra ...blitzquotidiano