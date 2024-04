Anti-diabete dimagrante rallenta Parkinson | Burioni | “Molto incoraggiante”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Speranze dalla lixisenatide, il virologo: "Se dati saranno confermati sarebbe prima terapia in grado di interrompere la progressione della malattia" E' "appena uscito su Nejm" uno studio secondo cui "un farmaco""della famiglia della semaglutide (quello 'per dimagrire', l'Ozempic) sembra essere utile nel morbo di, quando non abbiamo farmaci efficaci nelre la