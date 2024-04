Annibale e le Alpi | storia e scienza di un mito negazionista

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 5 aprile 2024) di Antonio Scalari Chi si occupa di cambiamento climatico, in particolare di comunicarlo al pubblico, sa che è destinato a imbattersi, prima o poi, in affermazioni e argomentazioni che saltano fuori nei commenti a un articolo o in qualche botta e risposta. In genere vengono brandite come prova dell’inconsistenza di almeno un secolo di ricerca in campo climatologico. Armi retoriche, impugnate senza preoccuparsi di sostenerle con riferimenti o aggiornarle con nuove evidenze, senza interesse ad approfondire i temi a cui alludono, senza rispettare criteri di verità fattuale: la Groenlandia che era tutta verde, il premio Nobel che ha dimostrato che il riscaldamento globale è una bufala, la previsione di un imminente raffreddamento globale negli anni ‘70. E altri. Sono miti, che vivono di vita propria. Uno di questi riguarda ladie della ...