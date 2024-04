Angelina Soares De Souza trovata morta in strada | forse “buttata dalla finestra dal compagno”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 5 aprile 2024) La 46enne italo brasilianaDeè stataieri notte ina Ostia, precisamente in via Marino Fasan, nel territorio del clan Spada, a un centinaio di metri da piazza Gasparri. Nella notte del 4 aprile qualcuno ha chiamato i carabinieri, che arrivati sul posto hanno trovato il corpo senza vita diDe. Poche ore dopo, ha riportato Repubblica, ha raggiunto la scena anche la pm di turno, la sostituta Eleonora Fini, a causa della morte sospetta della donna, così vicino al territorio degli Spada. Le autorità stanno cercando di capire se la donna fosse in qualche modo legata al clan e, nel caso, quali rapporti avesse con i membri. La italo brasiliana, come riporta la stampa, aveva ...