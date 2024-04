Andrea Pignataro | ecco chi è il secondo uomo più ricco d’Italia

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 aprile 2024) Come ogni anno, la classifica è stata stilata. Forbes si è occupato di redigere una scala in cui mettere tutti gli uomini più ricchi, dal primo all’ultimo. E anche quest’anno ci sono molte sorprese. L’ordine numerico ha infatti portato all’attenzione di tutti il nome di, che addirittura si è piazzato in seconda posizione dietro al più noto Giovanni Ferrero e davanti all’ancora più famoso Giorgio Armani. Il nome, nonostante tutto, non dice nulla ai più. Chi è, infatti,? E soprattutto, come ha fatto a diventare ilpiù? Innanzitutto, si tratta di un 53enne economista ed ex trader diventato imprenditore di successo nel campo finanziario negli anni ’90 dopo aver ...