Andrea Damante avrebbe preso a pugni Simone Susinna | l' indiscrezione

Andrea Damante ha preso a pugni Simone Susinna: lo scoop - Davanti ad una discoteca milanese c'è stata una rissa tra Damante e Susinna. Il motivo della contesa Elisa Visari ...gossipetv

Giulia De Lellis, di nuovo insieme ex fidanzato Andrea Damante o flirt con Giano Del Bufalo/ Gossip di fuoco - Il gossip è sempre più acceso per il presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Per loro sembra valga il verso della celebre canzone di Antonello Venditti ‘Certi amori non ...ilsussidiario

Elisa Visari avrebbe lasciato Damante dopo aver letto dei messaggi con De Lellis - Nella rubrica Password a RTL, Gabriele Parpiglia ha spiegato i presunti motivi della rottura tra Damante e Visari ...it.blastingnews