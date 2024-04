Ancora uno spavento al Giro dei Paesi Baschi | frattura per Mikel Landa | la caduta | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Non c’è pace per i ciclisti in gara aldei. Dopo l’incidente di ieri, nella quarta tappa della corsa a tappe, oggi si è registrata una nuova, che ha costrettoal ritiro. Il ciclista spagnolo della Soudal Quick Step ha riportato ladella clavicola, aggiungendosi così alla lista di infortunati aperta dalla-choc di ieri che ha messo fuori causa tra gli altri Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. La chicane alla Parigi-Roubaix e le reazioni Alla vigilia della Parigi-Roubaix, non mancano le polemiche nel mondo del ciclismo. Il sindacato dei ciclisti francesi ha deciso che bisogna fare qualcosa, annunciando un’iniziativa come gli ‘Stati generali sulla sicurezza’, per cercare di ridurre i ...