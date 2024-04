Amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani operations

(Di venerdì 5 aprile 2024) La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, ha disposto l’ spa, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda, a seguito di un’inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’ spa Indagine che coinvolte la, sempre secondo quanto riferisce l’agenzia citando fonti giudiziarie, riguarda un presunto sfruttamento del lavoro, attraverso l’utilizzo negli appalti per la produzione di opifici abusivi e il ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina. “Incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo” La...

