Amministrazione giudiziaria per la Armani operations | “Non ha impedito il caporalato” La società | “Sempre attuate misure di controllo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) La borsa di pelle con il logocosta 1800 euro. Ma ad assemblarle sono operai cinesi, che lavorano in nero in opifici abusivi per 2 o 3 euro all’ora: in questo modo quella stessa borsa viene pagata 75 euro dai fornitori ufficiali che la rivendono allaprincipale per 250. È quello che è emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno portato la Sezionedi prevenzione del Tribunale di Milano a disporre l’per la Giorgiospa,che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda. L’inchiesta è coordinata dal pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone ed è condotta dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro. L’indagine riguarda un ...