Amministrazione giudiziaria per Giorgio Armani operations

(Di venerdì 5 aprile 2024) La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'per laspa, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda, a seguito di un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Indagine con al centro un presunto sfruttamento del lavoro, attraverso l'utilizzo negli appalti per la produzione di opifici abusivi e il ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina.

La Sezione imprese del Tribunale civile di Milano ha disposto l' amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore , ossia il commissariamento per la società del gruppo fondato dalla ministra del ... (quotidiano)

Visibilia Editore è stata commissariata. La Sezione imprese del Tribunale civile di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo ... (ilfattoquotidiano)

Una spa «quotata» che non sta più in piedi finanziariamente, con «irregolarità» e un «potenziale inquinamento» nei bilanci, senza più alcun dipendente e con una società formalmente esterna, di cui ... (gazzettadelsud)

