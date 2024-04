Amici | Lucia affronta un momento di sconforto | il motivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 aprile 2024), ultimo appuntamento del daytime della settimana:undiad un passo dalla nuova puntata del Serale, venerdì 5 aprile è andato in onda un Canale 5 l’ultimo appuntamento settimanale del daytime. Domani sera in prima serata si terrà la terza puntata del serale dove con nuovi guanti di sfida, i cantanti e i ballerini in gara si sfideranno e un concorrente dovrà lasciare per sempre il talent show. LEGGI ANCHE: Luce Caponegro all’Isola dei famosi. “Perché ho deciso di tornare in tv” Cosa emerge dal daytime… Gaia mentre prepara una nuova coreografia si confronta con la ballerina professionista Giulia Stabile.intanto in casettaundie rivela alla ...