Amici della Musica di Firenze | serata speciale con i capolavori di Ravel

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 - Sabato 6 aprile, alle ore 16.00, presso il Teatro Niccolini (non presso il TeatroPergola come originariamente previsto), la celebre violinista Viktoria Mullova torna in Stagione assieme ad Alasdair Beatson al fortepiano. Il programma prevede l'esecuzioneSonata n. 2 in la maggiore op. 12 n. 2,Sonata n. 6 in la maggiore op. 30 n. 1 eSonata n. 8 in sol maggiore, op. 30 di L. van Beethoven, oltre alla Chaconne dalla Partita n. 2 in re minore, BWV 1004 di J. S. Bach. Il concerto è in collaborazione con l’Accademia Bartolomeo Cristofori –del Fortepiano. Ospite delle maggiori sale da concerto al mondo e solista con le più importanti orchestre, Viktoria Mullova è famosa per la straordinaria versatilità e curiosità, caratteristiche che ...