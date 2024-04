“Amici 23” serale | spoiler della terza puntata | chi è l’eliminato

(Di venerdì 5 aprile 2024) Programmi Tv, Una nuovadi “di Maria De Filippi” andrà in onda sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Durante ilsi scoprirà il concorrente che dovrà abbandonare definitivamente il talent show. Ecco tutte le anticipazioni su cosa accadrà nella prossima serata di “”. (…) Leggi anche: “”, incidente durante le prove: salta ilLeggi anche: «Quando canta…». “”, Anna Pettinelli deride e imita un allievo di Zerbi “”, cosa ci aspetta nella nuovaNella giornata di ieri, giovedì 4 aprile 2024, è stato registrato il terzodel talent show “” e dovremo aspettare ancora un po’ per la sua visione. La...

Gaia e Mida ancora vicini, cos’è successo tra i due ad Amici 2024 - Una scelta, quella di prendere strade sentimentali separate proprio prima dell’inizio della fase serale e nonostante fossero ancora entrambi all’interno della scuola di Amici, che ha sconvolto e ...dilei

TV - Amici serale: è testa a testa Petit e Holden per la vittoria del talent - Tutto pronto per una nuova puntata del serale di Amici 23. Si tratta del terzo appuntamento del talent show di Maria de Filippi.Per i bookie, è testa a testa nelle quote per la vittoria del talent. Pe ...napolimagazine

Strega 2024: tre premi insieme, ecco tutti i titoli in lizza - Con un totale di 29 candidati, l’edizione di quest’anno annuncia contemporaneamente la dozzina per la Narrativa, la dozzina per la Poesia e la cinquina per il riconoscimento Europeo ...corriere