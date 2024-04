Amici 23 | Giulia Stabile attraverso Gaia rivive la sua storia con Sangiovanni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nell'ultimo daytime della settimana del talent show è stato mandato in onda un emozionante confronto tra due ballerine con un percorso comune. La settimana di23 si avvia alla conclusione, in questi ultimi giorni i daytime del programma si sono concentrati sulla fine dellad'amore nata nella casetta trae Mida. Oggi la ballerina ha trovato conforto nelle parole di, la professionista che durante la partecipazione alla 20esima edizione del programma ha vissuto emozioni simili. Una settimana di tormenti per la giovane ballerina Nella sala prove del talent show siamo alla vigilia della terza puntata del Serale, che andrà in onda sabato 6 aprile ma è stata registrata ieri, come abbiamo raccontato nelle anticipazioni pubblicate giovedì sera. …