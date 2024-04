Amici 2023 | terza puntata serale | ospite Tananai

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nelladeldidi Maria De Filippiin studio, continua la gara tra le tre squadre, chi saranno i prossimi eliminati? Domani in prima serata appuntamento per ladeldidi Maria De Filippi. In studio continua la gara tra le tre squadre, le cui esibizioni saranno valutate dai giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffré. Momento comico ancora con Barbara Foria mentremusicale saràche presenterà il nuovo singolo Veleno, ballad che sta facendo molto bene in radio e che inaugura una nuova fase per il cantautore lombardo., ...