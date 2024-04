All’Università di Torino il primo master in ‘D-Esg e Responsabile d’impatto’

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Presentatodi, presso l’aula Jona della Scuola di Management ed Economia, ilin Italia in 'D-Esg ed’impatto'. Promotore Francesco Di Ciommo, founder e amministratore unico di 'Fdc consulting digital Esg', in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università didiretto dalla professoressa Francesca Culasso. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dalla collaborazione tra Authos e Unito nasce il primo Master in Italia per manager della sostenibilità e del digitale,: ...i protagonisti del futuro' ' Iniziare questo progetto in questo dipartimento è motivo di grande orgoglio - ha spiegato il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna - Un progetto che punta all'...