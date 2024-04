(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Presentatodi, presso l’aula Jona della Scuola di Management ed Economia, ilin Italia in 'D-Esg ed’impatto'. Promotore Francesco Di Ciommo, founder e amministratore unico di 'Fdc consulting digital Esg', in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università didiretto dalla professoressa Francesca Culasso. Il

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Presentato All'Università di Torino , presso l'aula Jona della Scuola di Management ed Economia, il primo master in Italia in 'D-Esg e Responsabile d'impatto' . Promotore ... (iltempo)

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Presentato All'Università di Torino , presso l'aula Jona della Scuola di Management ed Economia, il primo master in Italia in 'D-Esg e Responsabile d'impatto' . Promotore ... (liberoquotidiano)

All'Università di Torino il primo master in 'D - Esg e Responsabile d'impatto': Roma, 5 apr. " Presentato all'Università di Torino, presso l'aula Jona della Scuola di Management ed Economia, il primo master in Italia in 'D - Esg e Responsabile d'impatto'. Promotore Francesco Di Ciommo, founder e ...

Dalla collaborazione tra Authos e Unito nasce il primo Master in Italia per manager della sostenibilità e del digitale,: ...i protagonisti del futuro' ' Iniziare questo progetto in questo dipartimento è motivo di grande orgoglio - ha spiegato il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna - Un progetto che punta all'...