Allergie di primavera | perché sono in aumento e come gestirle

(Di venerdì 5 aprile 2024)arrivate le prime belle giornate di sole. E per molti diventano un incubo. Con l’arrivo della, infatti, ben il 25% della popolazione mondiale inizia a starnutire. Ha gli occhi che lacrimano e spesso ha difficoltà a respirare.questi i sintomi più comuni delledovute ai pollini che ininizia a svolazzare nell’aria. O forse è il caso di dire iniziavano? Polline e smog: le regole per proteggersi dalle ...

La primavera si avvicina e con lei l’arrivo per molte persone di fastidiose Allergie . L’inizio ufficiale della nuova stagione è il 20 marzo, anche se, da un po’ di anni ormai, la natura ha ... (ilnotiziario)

Firenze, 28 marzo 2024 – Il periodo primaverile è visto con ansia e preoccupazione per milioni di Italiani: con l’arrivo di temperature più miti la natura si risveglia e rifiorisce, questo causa ... (lanazione)

Congiuntivite allergica e disturbi oculari di primavera: 8 cose da fare per prevenirli - Sono circa due milioni gli italiani che in primavera soffrono di Allergie da polline, scatenate dal contatto con sostanze che il sistema immunitario percepisce erroneamente come minacce. Nel 75% dei ...vanityfair

DMLab Infernetto: il Centro Polispecialistico di eccellenza a Roma promuove la prevenzione allergologica ad aprile - Sconto del 20% su analisi e trattamenti dedicati alle Allergie, garantendo così una primavera libera da fastidi ...ilfaroonline

Ritirati dal mercato cacao, involtini primavera e biscotti. È allarme - Il Ministero della Salute ha pubblicato richiami circa tre prodotti per possibili conseguenze sulla salute. Ecco a cosa fare attenzione ...affaritaliani