Alle spalle dell’ex padiglione di anatomia patologica di Careggi un nuovo plesso didattico

(Di venerdì 5 aprile 2024) Firenze, 4 aprile 2024 - Dietro all'exdiall’interno del comospedaliero universitario disorgerà un edificio moderno e sostenibile che ospiterà undell’Università di Firenze. È quanto prevede una delibera di urbanistica approvata dalla giunta comunale che ora passerà al vaglio del consiglio comunale. “Continua la modernizzazione e trasformazione del comdi- sottolinea il sindaco Dario Nardella - che adesso vedrà un’ampia area non più utilizzata trasformata inaule di studio per l’Università così da arricchire ulteriormente spazi e servizi a favore degli studenti”. “La realizzazione del...

Nella puntata odierna di Club All News Napoli su TeleclubItalia è intervenuto Ruud Krol , bandiera storica del Napoli e della Nazionale Olandese, vincitore di ben 3 coppe dei campioni con l’Ajax ... (teleclubitalia)

Nella puntata odierna di Club All News Napoli su TeleclubItalia è intervenuto Ruud Krol , bandiera storica del Napoli e della Nazionale Olandese, vincitore di ben 3 coppe dei campioni con l’Ajax del ... (teleclubitalia)

Subito dopo la fine dei campionati, partiranno Europei e Copa America. L’ Inter , una volta definita la vittoria dello scudetto, dovrebbe stilare un programma per far rifiatare i titolarissimi. Anche ... (inter-news)

Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming: le probabili formazioni - Al suo posto spazio per Adli (che andrà a comporre il tandem di centrocampo con Reijnders), con Bennacer alzato invece sulla linea dei trequartisti insieme a Pulisic e Leao per agire Alle spAlle di ...today

PARISI TORNA PROTAGONISTA DOPO UN 2024 DA SPETTATORE - Qualcuno gridava già al flop di mercato, altri addirittura si erano preoccupati che fosse successo qualcosa, considerandolo un vero e proprio desaparecidos. E invece, nella grande ...firenzeviola

Milan, non solo l'addio di Giroud: sarà rivoluzione in attacco - E forse a quasi 38 anni e con una carriera magnifica Alle spAlle, divisa tra Francia, Inghilterra e Italia, è giusto che sia così. Resterà a meno di sorprese Jovic, che da dicembre in avanti è stata l ...sport.sky