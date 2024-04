Allarme razzismo in Serie A | la Procura FIGC rafforza i controlli per la 31esima giornata

(Di venerdì 5 aprile 2024) Laha deciso dire igara in vista del prossimo turno di campionato, il 31esimo, che vede in programma il derby Roma-Lazio e l’altro big match Juventus-Fiorentina. Come scrive l’ANSA, è questa la strategia adottata dallaper fronteggiare la ‘deriva discriminatoria’ di alcune frange estreme del tifo, che in queste settimane stanno facendo alzare il livello di allerta sia dentro sia fuori gli stadi italiani. ‘Nessuna impunità di fronte a casi di’, filtra da via Allegri. Nelle ultime ore sono emerse alcune segnalazioni di cori e altre manifestazioni discriminatorie. Se simili comportamenti saranno ripetuti sugli spalti, scatteranno le sanzioni. SportFace.

IL VIDEO. Fiamme altissime e una colonna di fumo nero in cielo: distrutto da un incendio il fienile del maso Radauer - L'Allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, le fiamme hanno distrutto il fienile del Maso Radauer, a circa 1,5 chilometri da Castelrotto in Alto Adige. Ancora chiarire le cause del rogo, che a ...ildolomiti

QUI JUVENTUS, Chiesa ok, Allarme rientrato. Milik a parte - Allenamento mattutino per la Juventus a due giorni dal match contro la Fiorentina. Per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie sul fronte Federico Chiesa: l'attaccante ...firenzeviola

QUI JUVE, Chiesa ok, Allarme rientrato. Milik a parte - Allenamento mattutino per la Juventus a due giorni dal match contro la Fiorentina. Per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie sul fronte Federico Chiesa: l'attaccante ...firenzeviola