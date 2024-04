Alessio Pollacci | svelato il mistero dei titoli di coda del GFVip

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lo scorso 10 gennaio 2023 durante la sigla finale del Grande Fratello Vip il registaci ha regalato un risvolto trash che ha colto tutti di sorpresa. La voce di Francesca De Andrè che urlava: “A casa mia? A casa mia?“. Da lì – e per altre dieci puntate – la sigla finale si è arricchita di numerose citazioni di ex gieffini e immagini criptiche da decodificare. Poi il nulla. A distanza di un anno e qualche mese,ha deciso di parlare. “Perché? Per non rendere idiinutili. Le persone che lavorano alle trasmissioni tv ci tengono così come quelli che lavorano al cinema. E proprio da lì ho preso l’idea, una sorta di scena post credit, ma in questo caso solo audio. In regia siamo fan del programma e ci diverte citare vecchi tormentoni. Lo facevamo tra di noi e allora ho ...