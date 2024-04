Alessandro Gabrielloni | il Lautaro Martinez del Como che sogna la A

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildel, ‘Dottor’‘San’la Serie A. Un gol incredibile quello messo a segno nei giorni scorsi contro il Sudtirol. Una rovesciata da numeri uno che dà ancor più fiducia ai tifosi del club lariano che ora davvero possonore il salto di categoria. Ebbene sì, dalla ‘sconosciuta’ Juniores Jesina (Serie D) a quel sogno del tutto inaspettato chiamato Serie A. E’ un‘San’superstar, come lo avevano ribattezzato in Puglia nell’anno in cui vestiva la maglia del Taranto. “Non credo di eccellere in un nessun fondamentale. So fare un po’ di tutto”, aveva rivelato di recente ai nostri microfoni Gabri-Gol.contro l’esperto difensore Masiello ...