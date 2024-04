Alcmane | una delle voci più alte dell’antica poesia greca Traduzione di Antonio Devicienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ladi(VII Secolo a. C.) è indissolubilmente legata a Sparta e ne mette in luce aspetti forse poco noti o, per meglio dire, eclissati dall’immagine più vulgata (e stereotipata) di una città votata alle attività belliche, ferrigna e austera – nei versi dila natura, il simposio e il canto sono espressioni di una comunità raffinata e incline a coltivare il gusto per il bello e per le arti; pur pervenutaci in uno stato molto frammentario l’opera dis’impone come una tra le più, in particolare nell’ambito della lirica corale. Il primo testo che propongo è infatti un “partenio” trascritto in un papiro ritrovato a Saqqara in Egitto nel 1855 e conservato al Louvre – i parteni erano testi in versi ...