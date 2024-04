Alain Delon | tribunale nomina gestore per il suo patrimonio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 aprile 2024) La magistratura ha ordinato di rafforzare la tutela giuridica per il divo francese La magistratura francese ha ordinato di rafforzare la tutela giuridica dell'attorein seguito al deterioramento delle sue condizioni di salute all'età di 88 anni e per questo ha deciso dite un tutore per gestire il suoera